Банки вновь повышают ставки по юаневым вкладам

Российские банки запустили очередной раунд повышения ставок по вкладам в юанях - в некоторых кредитных организациях они достигают уже 4% годовых. Таким образом банки привлекают внимание потребителей и демонстрируют новый и безопасный способ вложения валютных средств, считают опрошенные "РГ" эксперты. По их мнению, росту ставок также способствует усилившаяся конкуренция на финансовом рынке.

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По данным финансового маркетплейса "Выберу.ру", вклады в этой валюте сейчас предлагают уже 49 российских банков. А вот предложений в индийский рупиях - на порядок меньше.

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"На текущий момент вклады в рупиях предлагают всего несколько банков - Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ), банк "Союз" и Абсолют-банк", - комментирует Ярослав Баджурак, исполнительный директор компании.

Опрос кредитных организаций показал, что ставки колеблются в среднем от 1,5 до 4% годовых. Так, Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам в юанях на прошлой неделе до 3,35% годовых, банк "Санкт-Петербург" - 3,2%, Газпромбанк предлагает максимальную ставку 2%, Экспобанк - 1,8%, у Совкомбанка ставки могут достигать 3,8%, у Альфа-банка есть предложение со ставкой 4%, в МКБ - ставка увеличена до 2,5%, в ПСБ она достигает 2,3% годовых.

Тем не менее нужно понимать, что в большинстве случаев речь идет фактически о безналичной валюте, снять которую не получится, а конвертация в рубли будет происходить по внутреннему курсу, который может быть не самым выгодным, предупреждает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. "А в случае укрепления рубля к моменту окончания вклада итоговая конвертация может нивелировать повышенную процентную ставку", - отмечает он.

Ввиду ограничений по работе с долларом и евро банки потеряли часть клиентской базы, осуществляющей операции или хранящей сбережения в указанных валютах. При этом на рынок активно заходят валюты дружественных стран, которые набирают популярность у граждан и бизнеса на фоне переориентации экономики. В этой связи операции с дружественными валютами компенсируют потерю клиентской базы по долларам и евро, указывает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Анатолий Перфильев.

Вице-президент Ассоциации российских банков Алексей Войлуков связывает рост доходности по таким вкладам с увеличением расчетов в юанях организациями по внешнеторговым контрактам. "Банкам необходимо соответствующее фондирование для возможности проведения подобных расчетов. Аналогично, по мере увеличения внешнеторгового оборота с Индией, увеличивается потребность и заинтересованность в рупиях", - указывает он.

По мнению главного аналитика Совкомбанка Натальи Ващелюк, повышенные ставки по вкладам в юанях, вероятно, говорят о том, что лидеры рынка заинтересованы в привлечении ликвидности в юанях.

"Вклады в рупиях - это пока, скорее, экзотика для российского банковского сектора. Но, возможно, со временем появится больше банков, готовых предложить подобный продукт", - считает топ-менеджер.

В пресс-службе ПСБ указали, что интерес со стороны клиентов к таким вкладам растет. "Доля депозитов в юанях будет расти, постепенно вытесняя доллар и евро в валютной структуре портфелей сбережений россиян", - ожидают в банке.