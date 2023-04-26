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1 час назад

Wintershall Dea вывозит персонал из России

ТАССиещё 2

Глава германской Wintershall Dea, одной из крупнейших нефтегазовых компаний Европы, Марио Мерен заявил, что компания изучает доступные варианты выхода из своих российских активов и вывозит персонал из РФ.

Немецкая Wintershall Dea начала вывозить персонал из России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы больше не видим перспектив энергетического сотрудничества с Россией в обозримом будущем. Наше решение окончательное. Мы начали предпринимать соответствующие шаги в последние недели. Мы начали процесс закрытия нашего офиса в Санкт-Петербурге, сокращая число наших местных коллег. Мы также вернули наших экспатриированных коллег из России обратно в их домашние юрисдикции. Мы также рассматриваем различные опции по выходу из активов", - сказал он в ходе пресс-конференции.

Однако процесс выхода из российских активов продолжается и является сложным, так как российские власти якобы "постоянно создают новые барьеры, препятствия и административные процедуры" для выхода, заявил Мерен.

Компании,Марио Мерен,
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