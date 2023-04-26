Немецкая Wintershall Dea начала вывозить персонал из России

"Мы больше не видим перспектив энергетического сотрудничества с Россией в обозримом будущем. Наше решение окончательное. Мы начали предпринимать соответствующие шаги в последние недели. Мы начали процесс закрытия нашего офиса в Санкт-Петербурге, сокращая число наших местных коллег. Мы также вернули наших экспатриированных коллег из России обратно в их домашние юрисдикции. Мы также рассматриваем различные опции по выходу из активов", - сказал он в ходе пресс-конференции.