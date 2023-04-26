Немецкая Wintershall Dea начала вывозить персонал из России

Глава германской Wintershall Dea, одной из крупнейших нефтегазовых компаний Европы, Марио Мерен заявил, что компания изучает доступные варианты выхода из своих российских активов и вывозит персонал из РФ.
"Мы больше не видим перспектив энергетического сотрудничества с Россией в обозримом будущем. Наше решение окончательное. Мы начали предпринимать соответствующие шаги в последние недели. Мы начали процесс закрытия нашего офиса в Санкт-Петербурге, сокращая число наших местных коллег. Мы также вернули наших экспатриированных коллег из России обратно в их домашние юрисдикции. Мы также рассматриваем различные опции по выходу из активов", - сказал он в ходе пресс-конференции.
Однако процесс выхода из российских активов продолжается и является сложным, так как российские власти якобы "постоянно создают новые барьеры, препятствия и административные процедуры" для выхода, заявил Мерен.