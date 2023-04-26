Британский регулятор заблокировал сделку Microsoft и Activision Blizzard

Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) заблокировало сделку Microsoft и Activision Blizzard. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В заявлении CMA говорится, что покупка Microsoft игровой студии «изменит будущее быстрорастущего рынка облачных игр, что приведет к сокращению инноваций и меньшему выбору для геймеров из Великобритании в ближайшие годы». Эксперты регулятора заключили, что компания занимает «сильную позицию в сфере облачных игровых сервисов». В Microsoft заявили, что подадут апелляцию.

В сообщении CMA уточняется, что на долю американской корпорации приходится около 60-70 процентов глобального рынка облачных игровых сервисов. «Сделка укрепит преимущество Microsoft на рынке, предоставив ей контроль над важным игровым контентом, таким как Call of Duty, Overwatch и World of Warcraft», — отметили в организации.

«Мы по-прежнему полностью настроены совершить это приобретение и будем подавать апелляцию», — процитировали журналисты заявление президента Microsoft Брэда Смита.

По словам Смита, британский регулятор руководствуется «ошибочным» пониманием рынка.