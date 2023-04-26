Совфед одобрил закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним

Сенаторы на заседании Совета Федерации одобрили закон, запрещающий продажу и употребление вейпов несовершеннолетним. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что закон запрещает оборот никотинсодержащей жидкости с добавлением ароматизаторов и добавок, которые усиливают никотиновую зависимость, и устанавливает минимальную цену на никотинсодержащую продукцию. Также запрещается продажа вейпов на ярмарках, выставках, путем развозной и разносной торговли, дистанционным способом и с использованием автоматов. Кроме того, по данным агентства, вейпы теперь будет разрешено продавать только в розничных магазинах, притом, что запретят их открыто демонстрировать и предоставлять на них скидки. Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова заявила, что запрет на продажу вейпов подросткам сохранит их здоровье.