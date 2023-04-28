Основатель «Амедиатеки» Акопов покинул компанию

Основатель кинокомпании «Амедиа» Александр Акопов вышел из состава совета директоров онлайн-кинотеатра «Амедиатека» 22 ноября 2022 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчётность основного юрлица видеосервиса ООО «А сериал».

23 ноября Александр Акопов стал заместителем генерального директора «Национальной медиа группы» по развлекательному вещанию и генеральным директором телеканала СТС. На телеканале он сменил Вячеслава Муругова, который решил покинуть компанию.

Кроме выхода из совета, Акопов перестал был совладельцем сервиса. Ему через ООО «АА Медиа инвест» принадлежало 16,7% видеосервиса. Однако в конце 2022-го новым владельцем этой компаний стал Владимир Кирсанов.

Новых лиц в составе совета директоров «Амедиа» не появилось, отмечает издание. В него по-прежнему входят глава Access Industries — британский и американский бизнесмен Леонард Блаватник, а также топ-менеджеры Access Industries Сергей Карпухович, Анатолий Акименко и Александр Шенкман.