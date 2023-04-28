$81.56-0.0790.20+0.06

Основатель «Амедиатеки» Александр Акопов перестал быть её совладельцем

Основатель кинокомпании «Амедиа» Александр Акопов вышел из состава совета директоров онлайн-кинотеатра «Амедиатека» 22 ноября 2022 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчётность основного юрлица видеосервиса ООО «А сериал».

Основатель «Амедиатеки» Акопов покинул компанию
© РИА Новости

23 ноября Александр Акопов стал заместителем генерального директора «Национальной медиа группы» по развлекательному вещанию и генеральным директором телеканала СТС. На телеканале он сменил Вячеслава Муругова, который решил покинуть компанию.

Кроме выхода из совета, Акопов перестал был совладельцем сервиса. Ему через ООО «АА Медиа инвест» принадлежало 16,7% видеосервиса. Однако в конце 2022-го новым владельцем этой компаний стал Владимир Кирсанов.

Новых лиц в составе совета директоров «Амедиа» не появилось, отмечает издание. В него по-прежнему входят глава Access Industries — британский и американский бизнесмен Леонард Блаватник, а также топ-менеджеры Access Industries Сергей Карпухович, Анатолий Акименко и Александр Шенкман.

В феврале 2023-го Акопов попал под санкции Евросоюза.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий