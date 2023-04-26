Крупная нефтегазовая компания Европы вывозит сотрудников из России

Глава одной из крупнейших нефтегазовых компаний Европы Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что компания вывозит своих сотрудников из России, а также работает над выходом из своих российских активов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Мерена, Wintershall Dea больше не видит перспектив в ближайшем будущем для сотрудничества с Россией. Он также подчеркнул, что решение компании уйти из страны является окончательным.

«Мы начали предпринимать соответствующие шаги в последние недели. Мы начали процесс закрытия нашего офиса в Санкт-Петербурге, сокращая число наших местных коллег. Мы также вернули наших экспатриированных коллег из России обратно в их домашние юрисдикции. Мы также рассматриваем различные опции по выходу из активов», – заявил Мерен.

Он также добавил, что на данный момент в российском офисе компании осталось менее 50 человек. Это на 50% меньше, чем было в начале 2023 года.

Мерен также добавил, что выход из российских активов является сложным процессом, а власти страны «создают новые барьеры, препятствия и административные процедуры». Когда компания завершит все процессы и полностью уйдёт из России, Мерен пока не знает.