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Экономист рассказал о будущем западных компаний в России

Указ Владимира Путина об ответных мерах на изъятие российских активов за рубежом обезопасит экономику России, иностранные фирмы смогут продолжать свою деятельность в РФ на российских условиях, рассказал в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» кандидат экономических наук Александр Михеев. Он назвал указ стратегически верной ответной мерой на акты агрессии со стороны западных стран.

Экономист рассказал о будущем западных компаний в России
© РИА Новости

На протяжении полугода мы наблюдаем за тем, как Евросоюз и Штаты арестовывают российское имущество, замораживают активы и грозятся передать их Украине, национализируют предприятия. Это ненормальная ситуация, и, на мой взгляд, принять ответные меры необходимо было намного раньше, – высказал мнение Михеев.

В документе указывается, что Москва оставляет за собой право вводить внешнее управление находящимися на территории России активами, связанными с недружественными странами. Это будет сделано в случае лишения или ограничения прав на российское имущество за границей. Эксперт подчеркивает, что Россия не планирует замораживать работу всех компаний с иностранными активами, они смогут продолжать свою деятельность на условиях российской стороны.

Однако те представители, которые уже дистанцировались с рынка РФ или пытаются обойти систему вывода активов, могут запросто получить зеркальный ответ РФ на неправомерные деяния их западного руководства, – отмечает экономист.

Кроме того, по его мнению, решение РФ по «зеркальным» мерам вынудит страны Европы жесткую антироссийскую политику, чтобы не подвергать опасности собственные проекты в России.

Ранее экономист Александр Дудчак назвал президентский указ об ответных мерах на изъятие зарубежных российских активов «правильным и верным». По мнению эксперта, необходимость такой меры объясняется неоправданно агрессивным поведением иностранных недружественных стран.

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