Экономист рассказал о будущем западных компаний в России

Указ Владимира Путина об ответных мерах на изъятие российских активов за рубежом обезопасит экономику России, иностранные фирмы смогут продолжать свою деятельность в РФ на российских условиях, рассказал в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» кандидат экономических наук Александр Михеев. Он назвал указ стратегически верной ответной мерой на акты агрессии со стороны западных стран.

На протяжении полугода мы наблюдаем за тем, как Евросоюз и Штаты арестовывают российское имущество, замораживают активы и грозятся передать их Украине, национализируют предприятия. Это ненормальная ситуация, и, на мой взгляд, принять ответные меры необходимо было намного раньше, – высказал мнение Михеев.

В документе указывается, что Москва оставляет за собой право вводить внешнее управление находящимися на территории России активами, связанными с недружественными странами. Это будет сделано в случае лишения или ограничения прав на российское имущество за границей. Эксперт подчеркивает, что Россия не планирует замораживать работу всех компаний с иностранными активами, они смогут продолжать свою деятельность на условиях российской стороны.

Однако те представители, которые уже дистанцировались с рынка РФ или пытаются обойти систему вывода активов, могут запросто получить зеркальный ответ РФ на неправомерные деяния их западного руководства, – отмечает экономист.

Кроме того, по его мнению, решение РФ по «зеркальным» мерам вынудит страны Европы жесткую антироссийскую политику, чтобы не подвергать опасности собственные проекты в России.