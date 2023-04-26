Заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархан Хак не стал отрицать, что банку из США JPMorgan Chase разрешили провести операцию в рамках экспорта российского зерна. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не буду оспаривать, что ранее в этом месяце была проведена операция с участием JPMorgan, но на этом этапе не могу сообщить каких-то деталей», – заявил он.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что американский банк JPMorgan получил разрешение на операцию с российским Россельхозбанком по оплате российского сельскохозяйственного экспорта. При этом страны Запада всё ещё не готовы вернуть Россельхозбанк в систему платежей SWIFT.