ООН не стала отрицать, что банку США позволили провести операцию с российским зерном
Заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархан Хак не стал отрицать, что банку из США JPMorgan Chase разрешили провести операцию в рамках экспорта российского зерна. Об этом сообщает ТАСС.
При этом Хак отказался раскрыть какие-либо дополнительные детали произошедшего.
«Я не буду оспаривать, что ранее в этом месяце была проведена операция с участием JPMorgan, но на этом этапе не могу сообщить каких-то деталей», – заявил он.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что американский банк JPMorgan получил разрешение на операцию с российским Россельхозбанком по оплате российского сельскохозяйственного экспорта. При этом страны Запада всё ещё не готовы вернуть Россельхозбанк в систему платежей SWIFT.
«Был определенный прогресс с некоторыми операциями, это долгий и сложный процесс. Но определенное продвижение было», – добавил Хак.
Ранее появилась информация о том, что США могут вновь подключить Россию к SWIFT.