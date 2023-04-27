Российским банкам предсказали рекордную прибыль

Российские банки по итогам 2023 года могут получить прибыль выше показателей докризисного 2021 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование рейтингового агентства НКР.

Эксперты предположили, что годовая чистая прибыль банков может достичь 2,4-2,6 триллиона рублей, что выше рекордного показателя в 2,37 триллиона рублей, достигнутого в 2021 году. Агентство ожидает, что маржинальность сектора вырастет так же, как и объем доходных активов, а стоимость риска снизится.

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По мнению аналитиков НКР, основным импульсом сектора станет рост кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). В прошлом году такие заемщики получили кредитов на 11,4 триллиона рублей (плюс 8,5 процента). Специалисты также прогнозируют подъем в необеспеченном кредитовании на фоне «восстановления потребительского доверия к экономике» и ожидают роста совокупного портфеля розничных кредитов банков на 13-14 процентов. При этом в ипотечном секторе возможен некоторый спад из-за повышения стоимости займов и ужесточения регулирования.

Другие эксперты в целом подтверждают прогнозы НКР, хотя и предупреждают о сохраняющихся на рынке факторах, которые могут оказать негативное влияние на банковский сектор. Так, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень считает, что многое зависит от динамики резервирования по отрасли. В 2022 году банки увеличивали покрытие проблемной задолженности, несмотря на послабления регулятора, и роспуск таких резервов может внести вклад во временное увеличение прибыли, отметил он.

Ранее звучавшие прогнозы были более пессимистичны. Директор департамента банковского регулирования и аналитики Центрального банка России Александр Данилов в январе ожидал прибыли сектора в размере более 1 триллиона рублей, если не произойдет неожиданных потрясений. На пересмотр оценок повлияли итоги первого квартала, по информации ЦБ за этот период банки заработали 881 миллиард рублей.