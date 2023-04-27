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Российские кинотеатры потеряли миллиарды рублей из-за ухода голливудских фильмов

Российские кинотеатры потеряли миллиарды рублей из-за ухода голливудских фильмов. Об этом сообщает РБК.

Российские кинотеатры понесли миллиардные убытки
© РИА Новости

По данным издания, выручка объединенной киносети «Формула кино» и «Синема парк», в управлении которой находится 65 кинотеатров по Москве, снизилась на 43,2 процента за 2022 год и составила 4,6 миллиарда рублей (в 2020-м выручка составляла 4,3 миллиарда, однако тогда из-за пандемии кинотеатры были закрыты на протяжении нескольких месяцев). Чистый убыток киносети за предыдущий год составил 1,8 миллиарда рублей.

Доход сети кинотеатров «Каро» сократился на 41,8 процента, в чистом убытке — 1,3 миллиарда рублей за 2022-й. Выручка киносети «Киномакс» в прошлом году составила 2 миллиарда рублей, снизившись на 46,6 процента по сравнению с 2021-м. Чистый убыток после ухода западных фильмов составил 1 миллиард.

Доход управляющей сетью кинотеатров «Синема Стар» компании составил 491,5 миллиона рублей за 2022 год (для сравнения — годом ранее выручка организации составила 880,8 миллиона).

Сообщается, что прогнозы участников рынка на 2023 год оптимистичны. Несмотря на это, руководство киносетей продолжает нуждаться в поддержке отрасли властью.

Ранее голливудский кинорежиссер Дэвид Линч назвал эпоху кинематографа завершившейся из-за стриминговых платформ.

В марте этого года стало известно, что рост выручки онлайн-кинотеатров уменьшился в 11 раз по итогам 2022 года.

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