Прибыль российского TikTok за год выросла в 10 раз

ООО «ТикТок Рус» (основное юрлицо китайского сервиса TikTok в России) зафиксировало увеличение чистой прибыли в прошлом году в 9,8 раза в сравнении с 2021 годом, до 530,3 млн руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на бухгалтерскую отчетность компании.

Также стало известно о снижении выручки компании за год - на 29%, до 2,36 млрд руб. Из них 1,4 млрд руб. – средства за размещение рекламы. Остальная сумма сложилась из маркетинговых и консультационных услуг материнской компании.

Напомним, что TikTok принял решение приостановить монетизацию на территории РФ весной прошлого года. В частности, это коснулось размещения таргетированных на страну рекламных материалов.

Пользователи, прибывающие в России, не могут добавлять любой новый контент. Шаг был сделан в связи с принятием поправок «о фейковых новостях».

По мнению основателя компании Digital Budget Александра Степанова, резкое увеличение чистой прибыли TikTok в России обусловлено значительным уменьшением расходов бизнеса. Ситуацию прокомментировал и основатель рекламного агентства Digital Church Марк Хлуднев. По его словам, рост доходов соцсети связан с изменением методики подсчета блогеров. Еще один источник заявил о наличии двух причин увеличения прибыли. Так, динамика обусловлена сокращением фонда оплаты труда и демонстрацией российской рекламы в других странах, считает он.