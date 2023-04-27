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Число сотрудников "Яндекса" за рубежом выросло почти в три раза за 2022 год

Количество сотрудников "Яндекса", работающих не из России, выросло почти трехкратно за 2022 год, до 1 727 человек, следует из материалов компании.

Число сотрудников «Яндекса» за рубежом выросло почти втрое
© РИА Новости

На конец 2021 года общее число работников за рубежом составляло 607. При этом общие цифры не включают несколько тысяч сотрудников, работающих на условиях неполного рабочего дня. Количество таких работников зависит от числа сотрудников в штате, следует из документов.

Практически все сотрудники "Яндекса" работают в его операционных дочерних компаниях. У компании, исключая офисы в России, есть такие же за рубежом - в Нидерландах, Швейцарии, Чехии, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Израиле, Шанхае, Сербии, Турции.

В начале марта "Яндекс" сообщал, что перевел своих сотрудников на гибридный режим работы, из офиса им нужно будет работать два - три дня в неделю. При этом работники смогут выбрать для работы любой из офисов "Яндекса" в России или международном хабе. Также для некоторых случаев будет доступен удаленный режим.

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