«МегаФон» представил сериал об андроиде Еве

«МегаФон» показал собственный сериал «Ева. Связь сквозь время» о том, как андроид и ученый спасают мир. Премьера прошла на стриминговом сервисе «Кинопоиск».

© Кадр из сериала «Ева. Связь сквозь время»

По сюжету Андроид Ева создан программистом Димой в 2023 году в секретной лаборатории в Москве, сообщает РБК. К 2080 году Еву серьезно доработают, однако тогда же появится компьютерный вирус, который будет угрожать всему человечеству. Дима и Ева займутся предотвращением техногенного апокалипсиса.

Ева будет перемещаться во времени, например, отправляется во Флоренцию эпохи Возрождения, в греческие Сиракузы античной эпохи, а также в Кронштадт конца XIX века. Она постарается помочь Леонардо да Винчи, Архимеду и Александру Попову сделать великие открытия и изобретения.

Сериал создан с использованием Unreal Engine 5 из мира компьютерных игр. На текущий момент это самая продвинутая технология в анимационной индустрии. Над героями сериала работала It's Alive Studio — для каждого персонажа создали скелет из 800 костей-контроллеров для лица и 703 — для тела.

В сериале «Ева. Связь сквозь время» впервые реализован сюжет с аватаром бренда, ведь Ева является виртуальным ассистентом абонентов «МегаФона». Она отвечает на пропущенные и нежелательные звонки, блокирует спам и защищает от угроз в интернете.