«МегаФон» представил сериал об андроиде Еве
«МегаФон» показал собственный сериал «Ева. Связь сквозь время» о том, как андроид и ученый спасают мир. Премьера прошла на стриминговом сервисе «Кинопоиск».
По сюжету Андроид Ева создан программистом Димой в 2023 году в секретной лаборатории в Москве, сообщает РБК. К 2080 году Еву серьезно доработают, однако тогда же появится компьютерный вирус, который будет угрожать всему человечеству. Дима и Ева займутся предотвращением техногенного апокалипсиса.
Ева будет перемещаться во времени, например, отправляется во Флоренцию эпохи Возрождения, в греческие Сиракузы античной эпохи, а также в Кронштадт конца XIX века. Она постарается помочь Леонардо да Винчи, Архимеду и Александру Попову сделать великие открытия и изобретения.
Сериал создан с использованием Unreal Engine 5 из мира компьютерных игр. На текущий момент это самая продвинутая технология в анимационной индустрии. Над героями сериала работала It's Alive Studio — для каждого персонажа создали скелет из 800 костей-контроллеров для лица и 703 — для тела.
В сериале «Ева. Связь сквозь время» впервые реализован сюжет с аватаром бренда, ведь Ева является виртуальным ассистентом абонентов «МегаФона». Она отвечает на пропущенные и нежелательные звонки, блокирует спам и защищает от угроз в интернете.
«Мы решили попробовать популяризировать образ Евы не только через стандартную рекламную кампанию, но и поэкспериментировать с другими, более инновационными форматами. Через сериал «Ева. Связь сквозь время» мы хотим создать вокруг Евы свою киновселенную, очеловечить технологию, добавить ей эмоций и чувств», — рассказала о проекте директор по бренду и маркетинговым коммуникациям «МегаФона» Татьяна Гура.