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Сотрудников Google лишили десертов и фруктов

Сотрудникам Google, работающим в офисах корпорации, урезали ассортимент бесплатной еды, лишив работников десертов и фруктов. Об этом сообщает The Atlantic.

Сотрудников Google лишили десертов и фруктов
© Газета.ru

«Они забрали сушеное манго», — сообщил изданию руководитель проекта Google, работающий в офисе поискового гиганта в Сан-Франциско.

Отказ от закусок — лишь одна из многих льгот, которые Google урезал, пытаясь сократить расходы.

Отмечается, что исчезли не только сухофрукты. Менеджер проекта на условиях анонимности рассказал, что офис в Сан-Франциско также избавился от чипсов с луком, кексов и конфет M&Ms.

По данным издания, еще в апреле 2021 года, в момент открытия офисов после пандемии, поисковый гигант отказался от щедрых шведских столов, в которые входили такие блюда, как банановый чизкейк, омары и поке-боулы.

Ранее сообщалось, что Google планирует сократить затраты на своих сотрудников, изменив правила выдачи оборудования, скотча и степлеров.

В январе Google уволила 27 массажистов в своих офисах, изменила расписание занятий фитнесом и трансферов в офисы, а также ограничила количество раз, когда сотрудники могут заменять свои рабочие ноутбуки.

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