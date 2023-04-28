Прибыль Samsung рухнула на 95 процентов

Samsung зафиксировала рекордное падение операционной прибыли за первый квартал 2023 года. Об этом сообщает телеканал CNBC.

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В отчете корейской корпорации говорится, что операционная прибыль за первые три месяца года рухнула до 640 миллиардов вон или около 38 миллиардов рублей. Годом ранее операционная прибыль компании составила 14,12 триллиона вон или около 838 миллиардов рублей — таким образом, падение составило 95 процентов. Отмечается, что по данному показателя это самый слабый квартал Samsung с 2009 года.

Рекордное падение прибыли связали с эффективностью подразделения, производящего полупроводниковое оборудование — процессоры для смартфонов, компьютеров и других гаджетов. Так, в первом квартале года Samsung отчиталась об убытках подразделения в размере 4,58 триллиона вон — за тот же период прошлого года компания заработала 8,45 триллиона вон.

Специалисты CNBC объяснили, что во время пандемии сложился дефицит полупроводникового оборудования, и партнеры Samsung закупали чипы в огромном количестве, накапливая запасы. В настоящий момент производители гаджетов борются с избыточными запасами компонентов, так как на фоне инфляции спрос на смартфоны и прочую технику упал.

В Samsung ожидают более позитивные итоги второй половины года. «Ожидается, что во втором полугодии спрос постепенно восстановится на фоне прогнозов о снижении уровня товарных запасов у клиентов», — отмечается в отчете корпорации.