$81.56-0.0790.20+0.06

Samsung показал худшую выручку за последние 14 лет: подвели оперативной памяти

Samsung Electronics, один из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов, сообщил о первом квартальном убытке за 14 лет, указав на «изменение покупательских привычек» потребителей и глобальные проблемы с микрочипами.

Samsung показал худшую выручку за последние 14 лет
© Ferra.ru

Операционная прибыль южнокорейской компании составила $478,6 млн, что на 95% меньше, чем в прошлом году. Компания утверждает, что неопределенность в макроэкономической среде замедлила потребительские расходы, слабый спрос на оперативную память также внес свой вклад.

Тем не менее, Samsung оптимистично полагает, что до конца 2023 года спрос на оперативную память будет постепенно восстанавливаться, что должно помочь компании.

Что касается NAND, несмотря на низкий спрос, подразделение памяти «активно реагировало на тенденции перехода к высокой плотности во всех сферах применения», таких как eStorage объемом 512 ГБ и выше для крупных мобильных клиентов и клиентские SSD объемом 1 ТБ и выше для OEM-производителей ПК, сообщает компания. В результате рост объемов превысил предыдущий прогноз.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий