Samsung показал худшую выручку за последние 14 лет

Samsung Electronics, один из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов, сообщил о первом квартальном убытке за 14 лет, указав на «изменение покупательских привычек» потребителей и глобальные проблемы с микрочипами.

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Операционная прибыль южнокорейской компании составила $478,6 млн, что на 95% меньше, чем в прошлом году. Компания утверждает, что неопределенность в макроэкономической среде замедлила потребительские расходы, слабый спрос на оперативную память также внес свой вклад.

Тем не менее, Samsung оптимистично полагает, что до конца 2023 года спрос на оперативную память будет постепенно восстанавливаться, что должно помочь компании.