"Ъ": Microsoft пытается остаться на российском рынке

Microsoft пытается сохранить присутствие на российском рынке, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные данные. "Ряд российских представительств международных компаний с начала года начали получать предложения Microsoft о продолжении сотрудничества", - пишет издание со ссылкой на источник.
По данным собеседника газеты, Microsoft не хочет терять российский рынок, не закрывает юрлицо в Российской Федерации и старается найти способы продолжить поддержку программного обеспечения и его обновления.
Всего, по данным газеты, письма с предложением продлить лицензии на софт получили около 1 тыс. организаций. Вместе с тем ранее сообщалось, что Microsoft остановила гарантийное обслуживание всех консолей Xbox в России.