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"Ъ": Microsoft пытается остаться на российском рынке

Microsoft пытается сохранить присутствие на российском рынке, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные данные. "Ряд российских представительств международных компаний с начала года начали получать предложения Microsoft о продолжении сотрудничества", - пишет издание со ссылкой на источник.

"Ъ": Microsoft пытается остаться на российском рынке
© Depositphotos

По данным собеседника газеты, Microsoft не хочет терять российский рынок, не закрывает юрлицо в Российской Федерации и старается найти способы продолжить поддержку программного обеспечения и его обновления.

Всего, по данным газеты, письма с предложением продлить лицензии на софт получили около 1 тыс. организаций. Вместе с тем ранее сообщалось, что Microsoft остановила гарантийное обслуживание всех консолей Xbox в России.

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