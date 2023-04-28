"Ъ": Microsoft пытается остаться на российском рынке

Microsoft пытается сохранить присутствие на российском рынке, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные данные. "Ряд российских представительств международных компаний с начала года начали получать предложения Microsoft о продолжении сотрудничества", - пишет издание со ссылкой на источник.

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По данным собеседника газеты, Microsoft не хочет терять российский рынок, не закрывает юрлицо в Российской Федерации и старается найти способы продолжить поддержку программного обеспечения и его обновления.