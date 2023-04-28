Власти планируют сократить число получающих зарплату «в конверте»

Для этого предлагается проводить мониторинг занятости в компаниях с использованием больших данных.

Кроме того, речь идёт об инспекциях в организациях в случае обнаружения у них признаков теневой занятости. Для этой работы могут задействовать, в частности, Федеральную налоговую службу.

По данным РБК, это следует из поставленной перед правительством задачи по наращиванию благосостояния граждан, решить которую планируют, в том числе, за счёт снижения теневой занятости. Необходимость реформ возникла, поскольку зарплаты в сером секторе в среднем на 30% ниже, чем в формальном.