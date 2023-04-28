Власти планируют сократить число получающих зарплату «в конверте»

Власти обсудили меры по сокращению числа получающих зарплату в конверте
Для этого предлагается проводить мониторинг занятости в компаниях с использованием больших данных.
Кроме того, речь идёт об инспекциях в организациях в случае обнаружения у них признаков теневой занятости. Для этой работы могут задействовать, в частности, Федеральную налоговую службу.
По данным РБК, это следует из поставленной перед правительством задачи по наращиванию благосостояния граждан, решить которую планируют, в том числе, за счёт снижения теневой занятости. Необходимость реформ возникла, поскольку зарплаты в сером секторе в среднем на 30% ниже, чем в формальном.
В конце марта предприниматели отмечали, что соискатели вновь начали отказываться от белых зарплат. Такой запрос был характерен, в частности, для технических специалистов на рынке эксплуатации недвижимости. Как отмечали эксперты, благодаря тому, что часть гонорара выплачивается наличными в конверте, работникам удаётся скрывать свои истинные доходы от кредиторов.