Социальная сеть Clubhouse уволит более 50% сотрудников

Социальная сеть Clubhouse, получившая вирусную популярность в 2021 году благодаря своему формату аудиокомнат, увольняет свыше половины штаты сотрудников. Об этом сообщает портал Engadget.

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Сооснователи сервиса Пол Дэвисон и Роэн Сет обратились к своим сотрудникам в специальном письме, заявив о сокращениях, из-за которых «придется сказать «до свидания» многим талантливым коллегам». Сообщается, что всего будет уволено свыше 50% работников.

По словам Дэвисона и Сета, компания до сих пор получает хорошее финансирование, которого «хватит на годы вперед», несмотря на очевидное падение интереса к Clubhouse. В 2021 году, когда сервис был на пике популярности, компанию оценили в $4 млрд.

«Чтобы найти свое место в мире, продукту необходимо эволюционировать. Чтобы это случилось, мы должны перезагрузить компанию, сократить штат и работать в рамках небольшой команды», — заявили сооснователи.