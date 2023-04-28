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Euroclear получил прибыль в €734 млн от замороженных активов РФ в первом квартале

Международный депозитарий Euroclear получил прибыль от рефинансирования замороженных российских активов в €734 млн в первом квартале 2023 года, чистая прибыль от санкционных активов после уплаты налогов составила €540 млн, что представляет собой две трети от всех доходов этой структуры за первый квартал. Об этом говорится в опубликованном в пятницу отчете компании.

Euroclear заработал €734 млн на замороженных активах России
© ТАСС

"Общий доход от реинвестирования замороженных активов в рамках санкций против России составляет €734 млн. Чистая прибыль за вычетом налогов и операционных издержек - €540 млн", - сообщила компании.

Суммарная чистая прибыль за первый квартал указана на уровне €796 млн.

За весь 2022 год доходы площадки от реинвестиции российских активов составили €821 млн.

Согласно данным бельгийского казначейства, в рамках Euroclear заморожены российские активы на €250,6 млрд. Бельгийские власти в настоящий момент рассматривают свыше тысячи заявок на разморозку этих средств от организаций и граждан, не попавших в санкционные списки ЕС. По состоянию на начало апреля бельгийский регулятор "рассмотрел около 300 заявок и удовлетворил около 5", сообщил 10 апреля глава бельгийского казначейства Александер Де Гест.

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