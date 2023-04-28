Euroclear заработал €734 млн на замороженных активах России

Международный депозитарий Euroclear получил прибыль от рефинансирования замороженных российских активов в €734 млн в первом квартале 2023 года, чистая прибыль от санкционных активов после уплаты налогов составила €540 млн, что представляет собой две трети от всех доходов этой структуры за первый квартал. Об этом говорится в опубликованном в пятницу отчете компании.

"Общий доход от реинвестирования замороженных активов в рамках санкций против России составляет €734 млн. Чистая прибыль за вычетом налогов и операционных издержек - €540 млн", - сообщила компании.

Суммарная чистая прибыль за первый квартал указана на уровне €796 млн.

За весь 2022 год доходы площадки от реинвестиции российских активов составили €821 млн.