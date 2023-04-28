Эксперты: креативщикам важно проявляться и быть признанными

Пришло время выхода креативных индустрий на новые рынки. Об этом, обращаясь к участникам заседания комиссии по развитию креативных индустрий на тему «Портрет креативного класса в России», заявила заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Катерина Киндрук.

© Пресс-служба Ассоциации менеджеров

Собравшиеся по инициативе Ассоциации менеджеров эксперты обсудили перспективы развития креативных индустрий и их вклад в экономику страны.

Видео дня

По мнению управляющего партнера Fields4e Евгении Поляковой, креатив стал важной частью бизнеса, и его необходимо развивать как отдельное направление.

Она также выразила мнение относительно актуальности создания некого креативного совета, в рамках которого представители креативного сообщества могли бы создавать новые идеи и проекты вместе с государством, или банк идей, откуда бизнес мог бы брать креативы под свои запросы.

Евгения Полякова уверена, что «креаторы должны быть в каждом бизнесе, они ему необходимы». Также эксперт отметила одну из насущных проблем бизнеса сегодня — это «неумение себя продавать и находить общий язык с государством».

По словам HR-директора «Союзмультфильма» Дарьи Стрекаловой, всех специалистов ее компании можно отнести к креативному классу.

«Креативщикам важно проявляться и быть признанными, нормально жить, планировать будущее. Наша роль — им с этим помогать», — сказала эксперт, уточнив, что в этой связи в «Союзмультфильме» работают над формулированием корпоративной культуры, где важное место отводится самореализации, признанию и стабильности, ведь «мир движется к тому, чтобы люди нормально жили, кем бы они не работали».

Владимир Синицын, операционный директор Bang Bang Education (BBE), считает, что в России есть хорошие вузы в сфере креативных индустрий, но основная масса сконцентрирована в Москве.

По мнению спикера, креативный класс присутствует практически в каждой компании, будь то «Яндекс», «Сбер».

«Креаторами можно назвать практически все современное поколение и важно понимать, и учитывать, что это новая норма следующего шага эволюции», — сказал Синицын.

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, напротив, считает, что в России нет креативного класса.

«Креативные индустрии у нас в стране находятся в состоянии прозябания, мы не можем их определить, не можем понять, как они работают», — добавил он.

В ходе встречи также прозвучало мнение, что необходимо расширить само понятие креативного класса, лишая его понятия элитарности.