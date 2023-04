Bloomberg: регулятор США призвал JPMorgan участвовать в покупке проблемного банка First Republic

Руководство Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC) призвало несколько финансовых групп, а также крупные организации, включая JPMorgan и PNC, поучаствовать в покупке банка First Republic после падения стоимости его акций на 97% с начала 2023 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. First Republic Bank стал третьей крупной инвестиционной организацией на внутреннем рынке США, которая в этом году столкнулась с финансовыми трудностями. До этого риску банкротства в марте текущего года подверглись американские Silicon Valley Bank и Signature Bank из-за массового оттока вкладчиков на фоне недостаточного уровня финансирования, уточняется в статье. "Федеральная корпорация по страхованию вкладов попросила банки, в том числе JPMorgan Chase & Co., PNC Financial Services Group Inc., US Bancorp и Bank of America Corp., подать окончательные заявки на покупку First Republic Bank к воскресенью Регулятор обратился к финансовым организациям с просьбой указать интерес, в том числе предлагаемую цену и предполагаемую стоимость для фонда страхования вкладов агентства", - говорится в материале. 29 апреля агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что First Republic Bank в США могут передать под внешнее управление из-за финансовых проблем. По мнению представителей Федеральной корпорации по страхованию вкладов США (FDIC), положение банка за последнее время резко ухудшилось и "больше нет времени на его спасение через частный сектор".