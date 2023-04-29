Во Франции дочку Auchan в РФ заподозрили в коррупции

Финансовая прокуратура Франции с 2020 года ведет расследование в отношении российского филиала компании Auchan, в частности в связи с подозрениями в коррупции. Об этом сообщило в субботу Agence France-Presse со ссылкой на источник.

Как отмечает агентство, судебное расследование было начато 10 марта 2020 года "по подозрению в подкупе иностранного должностного лица, коррупции со стороны частного лица, соучастии и сокрытии этих нарушений".

По информации еженедельника Challenges, обыски в рамках этого расследования были проведены в 2020 году. Следователи Центрального офиса по борьбе с коррупцией, налоговыми и финансовыми нарушениями (Oclciff) Франции с начала года заслушивали показания сотрудников и бывших работников подразделения Auchan в РФ.

"Целью расследования является выяснение фактов в российском филиале Auchan, но это расследование не направлено против компании", - указали в группе. "Auchan полностью отвечает требованиям французского правосудия в этом деле", - добавили в компании.