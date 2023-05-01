Россия приостановила подачу газа в Армению

Россия приостановила подачу природного газа в Армению до 4 мая. Об этом Газпром Армения», которая является дочерней компанией российского ПАО «Газпром».

Уточняется, что такое решение было принято из-за планового ремонта на магистральном газопроводе. При этом потребители не почувствуют ограничения на себе, так как газоснабжение будет осуществляться за счет внутренних ресурсов.

«С 08:00 часов 1 мая до 20:00 часов 4 мая на магистральном газопроводе "Северный Кавказ — Закавказье" Ду1400мм на территории Ставропольского края РФ будут проведены плановые ремонтные работы, в связи с чем будет приостановлена подача природного газа в Армению по указанному газопроводу», — говорится в сообщении.