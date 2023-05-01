Британский производитель чипов Arm подал документы на IPO в США

Производитель чипов Arm Ltd. из Великобритании подал документы на первичное публичное размещение акций на фондовой бирже США, что может стать крупнейшим IPO в 2023 году. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на заявление разработчика.

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Arm собирается разместить ценные бумаги на бирже Nasdaq до конца нынешнего года. По информации источников Reuters, компания планирует привлечь при помощи IPO от $8 млрд до $10 млрд. В Arm не стали раскрывать ожидаемый ценовой диапазон предложения.

ARM Holdings — один из крупнейших разработчиков чипов для процессоров, используемых в мобильных электронных устройствах. Компания появилась в 1990 году в качестве совместного бизнеса британского производителя компьютеров Acorn Computers, американского разработчика Apple Inc. и американского производителя интегральных систем VLSI Technology. В настоящее время Arm принадлежит японскому финансовому холдингу Softbank.

SoftBank намеревается выставить Arm на IPO с прошлого года, когда в результате разногласий регуляторов США и Европы не состоялась сделка по покупке американской технологической компании Nvidia за $40 млрд.