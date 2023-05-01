«Ашан» прокомментировал данные о введении запрета на продажу георгиевских лент

Ограничения на продажу георгиевских лент в магазинах сети «Ашан» в России не вводились, рассказали РИА Новости в пресс-службе «Ашан Ритейл Россия».

«В преддверии празднования в России 9 Мая магазины не получали никаких ограничивающих инструкций касательно тематической атрибутики и символики. Использование элементов тематического декора в сети не запрещено», — заявили в компании.

Ранее сообщалось, что в Севастополе в рамках Международной акции «Георгиевская ленточка» будут раздавать георгиевские ленты. Ко Дню Победы планируется раздать 100 тыс. лент.

В Крыму также запланированы памятные акции, приуроченные ко Дню Победы. В частности, состоится акция «Бессмертный автополк».

В рамках акции #ОкнаПобеды можно разместить фотографии участников Великой Отечественной войны в окнах своих домов, квартир и т. д.