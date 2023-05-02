Крупнейшие порты России остались без грузов

В 2023 году порты российского Северо-Западного бассейна останутся без 80 процентов грузов. Об этом со ссылкой на коммерческого директора «УК Глобал Портс» (крупнейший оператор контейнерных терминалов на российском рынке) Игоря Пухова «Коммерсантъ».

Мощность портов Санкт-Петербурга составляет порядка 5 миллионов TEU (двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости), в то время как общая мощность всех терминалов в России оценивают в 8,7 миллиона TEU. Однако, по прогнозам участников рынка, до конца года эти порты смогут обработать не более одного миллиона TEU. Так, на терминалах Global Ports рассчитывают принять 150–170 тысяч TEU, хотя в 2021 компания принимала порядка 80 тысяч TEU в месяц.

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При этом рынок грузоперевозок постепенно восстанавливается: появились регулярные контейнерные перевозки, расписание поставок. Кроме того, выросло число операторов — преимущественно, это китайские, индийские, южноамериканские компании и различные порты Юго-Восточной Азии, добавил Пухов.

На Дальнем Востоке в то же время фиксируется бурный рост перевозок: мощностей морских терминалов не хватает. По словам главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, в регионе есть большие сложности с тыловыми терминалами и высокими ценами перевозки автоконтейнеровозами. При этом местные операторы уже оставили заявки на развитие инфраструктуры, которое должно привести к двукратному увеличению мощностей.