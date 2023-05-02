Стоимость газа из России для Молдавии снизится

Стоимость российского газа для Молдавии уменьшится до $660 за тысячу кубометров в мае 2023 года. Об этом в Telegram-канале написал председатель правления газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

«В мае закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО «Газпром» в Республику Молдова, с учетом теплотворной способности составит $660,76 за 1 тыс. куб. м», — отметил Чебан.

По его словам, весь объем поставленного топлива пойдет компании «Тираспольтрансгаз» (Приднестровье).

В конце апреля компания «Молдовагаз» призвала потребителей в Молдавии не затягивать с оплатой долгов за потребленный газ. В компании отметили, что совокупный долг населения и предприятий уже превышает $18 млн.