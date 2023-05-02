Подсчитан убыток Ericsson в России

Чистый убыток шведского телекоммуникационного концерна Ericsson в России за 2022 год составил 2,36 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы его российского юрлица.

В предыдущем году прибыль компании достигла 533 млн рублей. Убыток от продаж за прошедший год оценивается в 1,57 млрд рублей. В 2021 году зафиксировали прибыль в 863 млн рублей. Также наблюдается сокращение выручки Ericsson за 2022 год в России - на 42%, до 2,86 млрд рублей.

Летом прошлого года компания сообщила о намерении свернуть деятельность на территории России. Она обратила внимание на то, что всем работникам в России будет оказана финансовая и социальная поддержка.

Из отчета фирмы следует, что за второй квартал 2022 года прекращение деятельности обошлось ей в 1,2 млрд крон ($130 млн).

Зимой компания Ericsson сообщила, что договорилась продать свой бизнес по поддержке клиентов в РФ бывшим операционным менеджерам своей российской «дочки».