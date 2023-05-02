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Владелец издания Vice может объявить о банкротстве

Владеющая изданием Vice одноименная компания может объявить о банкротстве. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на собственные источники.

Владелец издания Vice может объявить о банкротстве
© Газета.ru

О процедуре может быть объявлено в ближайшие недели, если издание не найдет заинтересованного покупателя. Один из инсайдеров заявил, что в покупке Vice заинтересованы более пяти компаний, однако другой источник утверждает, что шанс на покупку мал.

В 2015 году Disney рассматривала возможность покупки Vice за более чем $3 млрд.

Ранее сообщалось, что стриминговый сервис Netflix закроет сервис по доставке DVD-дисков, с которого начинал бизнес 25 лет назад. Доставка дисков прекратится в сентябре 2023 года, и прошедшие 25 лет в компании называют «невероятными».

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