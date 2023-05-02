Air Moldova приостановила полеты до разрешения финансовых проблем

Молдавская авиакомпания Air Moldova ("Эйр Молдова") сообщила о приостановлении полетов со 2 мая до завершения реструктуризации компании, которая вызвана финансовыми трудностями. С таким заявлением авиаперевозчик выступил во вторник на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).