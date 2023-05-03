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Выручка российского подразделения Google снизилась на 82%

Выручка ООО «Гугл», российской дочерней компании американской корпорации Google, снизилась на 82% по итогам 2022 года, до 24,2 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на финансовый отчёт компании.

Выручка Google в России снизилась на 82%
© РИА Новости

Чистый убыток российского подразделения за прошлый год снизился на 61% в сравнении с предыдущим годом — до 10,2 млрд рублей. При этом в 2021 году российский суд назначил Google штраф в размере 7,2 млрд руб. за повторное неудаление запрещенного контента. В июле 2022 года на компанию также наложили штраф в размере 21,7 млрд руб. за отказ удалить недостоверную информацию о спецоперации с YouTube.

Напомним, в ноябре 2022 года арбитражный апелляционный суд ввёл в отношении ООО «Гугл» процедуру банкротства. Процесс начат по заявлению самой компании. 885 российских организаций подали заявления о включении их требований в иск к банкротящемуся российскому юрлицу американской Google. Среди них АО «Медиаскоп», редакция «Российской газеты», АО «Коммерсантъ», ООО «Шкулев медиа», ООО «ВК».

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