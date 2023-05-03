Турция договорилась с «Газпромом» об отсрочке платежей за газ

Турция договорилась с «Газпромом» об отсрочке части платежей за поставляемый ей природный газ. Об этом заявил глава Минэнерго республики Фатих Донмез, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Haber Global.

По словам министра, в прошлом году Турция провела переговоры с «Газпромом», стороны достигли договоренностей, поскольку цены на газ резко подскочили.

«Это было сделано в координации с нашим Минфином. Такая практика была и в прошлом в наших торговых отношениях, и сейчас мы предложили пересмотреть выплаты», — подчеркнул Фатих Донмез.

При этом он не подтвердил информацию об отсрочке выплат на сумму в 20 миллиардов долларов в контексте переговоров с Россией, которая ранее появилась в соцсетях.