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СМИ назвали основного претендента на покупку российских активов Danone

Российский бизнес французского холдинга Danone может перейти группе компаний «Агранта», владельцем которой является бизнесмен Сергей Бачин. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на осведомленный источник.

Информацию о том, что российский холдинг заинтересован в сделке, подтвердили в самой организации.

Уточняется, что «Агранта» заостряет свое внимание не на заводах Danone, а на сохранении брендов, выпускаемых французским холдингом. Кроме того, компания намерена продолжить развивать производство молочной продукции.

О том, что Danone готовится к передаче операционного контроля над своим бизнесом в России, стало известно в октябре прошлого года. В начале 2023 года сообщалось, что компании удалось отобрать около 20 претендентов на свои российские активы. Среди фирм, которые числились в списке претендентов, - «Черкизово», «ЭкоНива», «Русагро» и другие.

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«Агранта» является многопрофильным холдингом. Компания была основана в 2008 году. В ее состав входит сельскохозяйственное предприятие «АгриВолга».

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