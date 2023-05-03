Российский бизнес французского холдинга Danone может перейти группе компаний «Агранта», владельцем которой является бизнесмен Сергей Бачин. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на осведомленный источник.

Информацию о том, что российский холдинг заинтересован в сделке, подтвердили в самой организации.

Уточняется, что «Агранта» заостряет свое внимание не на заводах Danone, а на сохранении брендов, выпускаемых французским холдингом. Кроме того, компания намерена продолжить развивать производство молочной продукции.

О том, что Danone готовится к передаче операционного контроля над своим бизнесом в России, стало известно в октябре прошлого года. В начале 2023 года сообщалось, что компании удалось отобрать около 20 претендентов на свои российские активы. Среди фирм, которые числились в списке претендентов, - «Черкизово», «ЭкоНива», «Русагро» и другие.