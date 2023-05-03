Карты «Тинькофф» перестали работать в МТС Pay

Карты «Тинькофф банка» перестали работать в МТС Pay. Такие сообщения разослал своим пользователям оператор связи.

«Карты "Тинькофф банка" временно перестали работать в МТС Pay. Со своей стороны мы не вводим никаких комиссий или ограничений для работы банков. Можете подключить другие карты "Мир". Продолжим добавлять новые банки, чтобы сервис был доступен каждому», — говорится в сообщении, которое получили клиенты МТС.

За прояснением ситуации они решили обратиться в банк, написав соответствующие комментарии под одним из постов «Тинькофф» на странице во «ВКонтакте».

«С нашей стороны никаких проблем нет. Если есть вопросы по сервису МТС, задать их вы можете поддержке провайдера», — ответили в банке.

При этом в МТС заявили об ограничениях «на стороне "Тинькофф"».

После серии одних и тех же вопросов от настойчивых пользователей в банке добавили, что «обрабатывают операции в полном соответствии с правилами "Мир" и работают строго в соответствии с законодательством РФ», подчеркнув, что «данный тип операций не соответствует правилам». Также в техподдержке «Тинькофф» сообщили, что «не могут сообщить о причинах тех или иных решений, поскольку они являются внутренней информацией».