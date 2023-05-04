На российский рынок вышли восемь новых зарубежных брендов

По итогам первых трех месяцев текущего года на российский внутренний рынок вышли восемь новых зарубежных брендов, включая ретейлеров из Франции и Польши. Речь идет о приходе турецких сетей Loft Jeans, NetWork, Club, AC&Co и Madam Coco, а также JACADI и PitBull West Coast, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков компании CORE.XP.

При этом две последние сети, представляющие Францию и Польшу соответственно, фактически возобновили работу на территории России после временной приостановки деятельности в связи с международными санкциями западных стран. Их первые точки на рынке РФ открылись до 2022 года, уточняется в статье.

«В январе-марте на российский рынок вышло восемь новых зарубежных брендов. В основном это турецкие сети — Loft Jeans, NetWork, Club, AC&Co и Madam Coco. Но есть и игроки из ЕС — французский продавец детской одежды JACADI и польская PitBull West Coast. Две последние марки, по сути, возобновили работу в РФ, так как до 2022 года открывали свои первые точки продаж, но затем закрывали их», — говорится в материале.

Помимо прихода на российский рынок новых зарубежных ретейлеров одежды в страну также зашел белорусский бренд Swed House, специализирующийся на продаже мебели и товаров для дома. Представители компании позиционировали собственную продукцию в качестве аналога ушедшей из РФ шведской IKEA, однако открытие первой точки в Москве не оправдало ожиданий покупателей, заключается в заметке.