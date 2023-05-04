IT-компании попросили Минцифры упростить прием иностранцев на работу

Российские IT-компании заявили Минцифры, что готовы за свой счет оплачивать возвращение уехавших разработчиков в Россию, а также попросили упростить прием на работу иностранцев, сообщил «Коммерсанту» президент некоммерческого партнерства «Руссофт», объединяющего более 315 компаний, Валентин Макаров.

© Unsplash

«Снижать барьеры» для найма зарубежных специалистов на удаленную работу необходимо из-за дефицита кадров и растущего интереса дружественных стран к российским айтишникам, объяснил он. Сейчас, по его словам, основным препятствием является процедура получения разрешения на работу в России, которая «занимает определенное время». Компании уже обсуждают эти вопросы с Минцифры, заявил собеседник газеты в отрасли.

Видео дня

Чтобы получить разрешение на работу в России, требуется около двух месяцев, рассказала HR-директор ГК «ХайТэк» Оксана Пахомова. При этом, согласно действующим правилам, даже для удаленного трудоустройства иностранцы должны обязательно въезжать в страну, чтобы оформить право на работу. При этом власти могут аннулировать разрешение, если специалист находится в России менее 180 дней.

В Минцифры не согласились, что отрасли требуются новые меры поддержки. Там напомнили, что обширный комплекс мер уже применяется — введена упрощенная процедура трудоустройства и получения вида на жительство. По словам представителя ведомства, пока с просьбой дополнительно упростить удаленное трудоустройство компании не обращались.

Директор центра разработки Artezio (входит в группу «Ланит») Дмитрий Паршин сомневается, что предлагаемые «Руссофтом» меры окажутся эффективными, так как российские компании вряд ли смогут удовлетворить зарплатные ожидания иностранцев.

В январе «Ъ» узнал, что Минцифры вместе с профильными ассоциациями разрабатывает еще один пакет мер — по возвращению российских IT-специалистов на родину. Айтишникам собирались предложить оплату перелета, бронь от армии, а тем, кто не согласится вернуться, планировали повысить налоги.