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Мишель Обама открыла компанию в США

Супруга бывшего президента США Барака Обамы Мишель стала сооснователем компании PLEZi Nutrition, деятельность которой связана с производством и продажей продуктов питания и напитков для детей. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Мишель Обама открыла компанию в США
© globallookpress.com

Открытие компании является продолжением работы бывшей первой леди по борьбе с детским ожирением и улучшению здоровья детей в рамках кампании «Let’s Move!».

В заявлении Мишель Обамы говорится, что компания рассчитывает не только на обеспечение детей полезными и вкусными напитками и продуктами, но и на начало гонки за лидерство, «которая изменит всю пищевую промышленность».

Первый продукт PLEZi Nutrition - напиток для детей от шести до 12 лет. В нем не содержится сахара. Однако в напитке есть много питательных веществ, в частности калий и клетчатка.

Издание обратило внимание на то, что стоимость напитков PLEZi составляет около $3,89 (около 300 руб.) за упаковку из четырех штук. Мишель Обама не планирует появляться в рекламе продуктов, однако собирается принимать участие в маркетинговых и образовательных мероприятиях и инициативах под брендом PLEZi.

В США у 19,7% детей в возрасте от двух до 19 лет выявлено ожирение, следует из данных Центров по контролю и профилактике заболеваний за период 2017–2022 годов.

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