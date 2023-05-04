Мишель Обама открыла компанию в США

Супруга бывшего президента США Барака Обамы Мишель стала сооснователем компании PLEZi Nutrition, деятельность которой связана с производством и продажей продуктов питания и напитков для детей. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Открытие компании является продолжением работы бывшей первой леди по борьбе с детским ожирением и улучшению здоровья детей в рамках кампании «Let’s Move!».

В заявлении Мишель Обамы говорится, что компания рассчитывает не только на обеспечение детей полезными и вкусными напитками и продуктами, но и на начало гонки за лидерство, «которая изменит всю пищевую промышленность».

Первый продукт PLEZi Nutrition - напиток для детей от шести до 12 лет. В нем не содержится сахара. Однако в напитке есть много питательных веществ, в частности калий и клетчатка.

Издание обратило внимание на то, что стоимость напитков PLEZi составляет около $3,89 (около 300 руб.) за упаковку из четырех штук. Мишель Обама не планирует появляться в рекламе продуктов, однако собирается принимать участие в маркетинговых и образовательных мероприятиях и инициативах под брендом PLEZi.