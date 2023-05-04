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СМИ: возвращение в эксплуатацию Ту-204/214 затянется

По данным «Коммерсанта», поставка двух самолётов, запланированная на апрель, переносится на конец лета.

"Ъ": Возвращение в эксплуатацию самолетов Ту-204/214 затянется
© РИА Новости

Лайнеры должна была получить в аренду авиакомпания Red Wings. Издание пишет, что причина срыва сроков — долгий поиск подрядчика для восстановления салонов.

15-летний Ту-204 и 14-летний Ту-214 принадлежат АО «Ильюшин Финанс». Это первые самолёты данного типа, которые год назад решили вернуть к регулярным пассажирским перевозкам. Red Wings был последним их коммерческим эксплуатантом, компания отказалась от лайнеров в 2018 году.

Минпромторг анонсировал восстановление 11 самолётов предприятия — восемь Ту-204/214, два Ил-96 и один Ан-124. Из бюджета на это выделено 15 млрд 400 млн рублей.

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Компании отрицают сложности с ремонтом воздушных судов. В «Ильюшин Финанс» рассказали «Коммерсанту», что на обоих бортах идут работы по интерьеру, а плановый срок приёмки намечен на конец июня.

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