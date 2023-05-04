Новак: Россия сократила поставки нефти в ЕС по трубе более чем на две трети
Россия сократила трубопроводные поставки нефти в Европу более чем на две трети. Об этом заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.
По его словам, этот объем лишь частично удалось компенсировать морским экспортом.
Что касается спекуляций относительно уровней добычи нефти, Россия полностью привержена договоренностям о сокращении производства, подчеркнул Новак.
"Целевой уровень добровольного сокращение добычи составляет 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня до конца 2023 года. Мониторинг будет вестись по независимым источникам", - сказал вице-премьер.