Новак: Россия сократила поставки нефти в ЕС по трубе более чем на две трети

Россия сократила трубопроводные поставки нефти в Европу более чем на две трети. Об этом заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.

По его словам, этот объем лишь частично удалось компенсировать морским экспортом.

Что касается спекуляций относительно уровней добычи нефти, Россия полностью привержена договоренностям о сокращении производства, подчеркнул Новак.