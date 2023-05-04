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Концерн Henkel завершил продажу активов в России

Немецкий производитель бытовой и промышленной химии Henkel AG завершил продажу своих активов в России. Об этом говорится в заявлении компании.

Уточняется, что цена продажи составляет 54 млрд рублей.

20 апреля стало известно, что Henkel AG заключил соглашение о продаже своего бизнеса в России консорциуму местных инвесторов.

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При этом финансовый директор компании Марко Свобода отметил, что Henkel AG добавил в один из пунктов соглашения о продаже своего бизнеса в России обратный выкуп активов.

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