Концерн Henkel завершил продажу активов в России
Немецкий производитель бытовой и промышленной химии Henkel AG завершил продажу своих активов в России. Об этом говорится в заявлении компании.
Уточняется, что цена продажи составляет 54 млрд рублей.
20 апреля стало известно, что Henkel AG заключил соглашение о продаже своего бизнеса в России консорциуму местных инвесторов.
При этом финансовый директор компании Марко Свобода отметил, что Henkel AG добавил в один из пунктов соглашения о продаже своего бизнеса в России обратный выкуп активов.