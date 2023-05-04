Немецкий производитель бытовой и промышленной химии Henkel AG завершил продажу своих активов в России. Об этом говорится в заявлении компании.

Уточняется, что цена продажи составляет 54 млрд рублей.

20 апреля стало известно, что Henkel AG заключил соглашение о продаже своего бизнеса в России консорциуму местных инвесторов.