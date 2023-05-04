В России захотели найти 10 триллионов рублей частных инвестиций

Глава правительства России Михаил Мишустин заявил о работе над привлечением в национальную экономику не менее 10 триллионов рублей частных инвестиций в ближайшие восемь лет. Выступая на стратегической сессии по развитию промышленности, он подчеркнул, что такие значительные средства требуются для производства приоритетных продуктов, передает ТАСС.

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По его словам, уже в 2023 году необходимо найти 2 триллиона рублей. Для этого кабмин запустил механизм кластерной инвестиционной платформы, который позволит предоставлять долгосрочные кредиты по льготной ставке.

Также с апреля расширена программа промышленной ипотеки, которая предусмотрена для строительства, модернизации и реконструкции заводских помещений. На днях была на треть расширена программа госгарантий на поддержку промышленности. Предполагается, что она повысит привлекательность капиталовложений для неотложных задач.

Отдельно он рассказал, что правительство выделило 4 миллиарда рублей более чем на сто проектов по обратному инжинирингу, то есть на копирование иностранного изделия по готовому образцу.

До этого правительство одобрило законопроект о долгосрочных сбережениях граждан, который с декабря прошлого года разрабатывал Минфин. Программа предусматривает перевод пенсионных накоплений в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) или же перечисление отдельных взносов.