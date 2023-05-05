$78.61-0.6987.00-0.58

Уральский сотовый оператор подал в суд на компанию Ericsson из-за санкций

Уральский сотовый оператор «Мотив» (юрлицо - ООО «Екатеринбург-2000») подал в суд на компанию Ericsson (АО «Эрикссон корпорация»), которая перестала выполнять обслуживание базовых станций из-за санкций. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Уральский сотовый оператор подал в суд на Ericsson из-за санкций
© globallookpress.com

Организации в 2019 году подписали соглашение о сотрудничестве и запустили на оборудовании Ericsson сеть 5G в тестовом режиме, указывает телеканал «360».

Как отметили в пресс-службе «Мотива», компании заключили долгосрочный договор техподдержки.

«Ericsson, ссылаясь на европейские санкции, в одностороннем порядке отказался исполнять договор», — указано в сообщении.

Арбитражный суд Москвы взял в производство иск от «Мотива» в феврале, заседание назначено на 4 июля.

В апреле 2022 года шведская Ericsson объявила о приостановке деятельности в РФ на фоне специальной военной операции и антироссийских санкций, напоминает Ura.ru.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий