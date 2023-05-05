Uniqlo уступает свои магазины российским брендам

Японская Uniqlo начала постепенно уходить с российского рынка. Сеть уступает свои магазины в крупных торговых центрах российским ритейлерам — Lime и Gloria Jeans. Об этом сообщает «Коммерсант».

На месте первого российского магазина Uniqlo в московском торгцентре «Атриум» откроется точка Lime, ещё одну площадку японского бренда в другом крупном объекте — AFI Mall займет Gloria Jeans. В Gloria Jeans добавили, что в ближайшие месяцы магазины сети откроются ещё в нескольких местах, которые ранее занимала Uniqlo.

Uniqlo официально о выходе из страны пока не объявляла, однако, по итогам 2022 года получила в стране больше 10 млрд руб. убытков, хотя ранее российский бизнес Uniqlo был прибыльным. Убыток генерируют закрытые магазины, аренду которых приходится оплачивать, отмечает директор ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько.