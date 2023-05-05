Норвежский энергогигант подтвердил остановку СПГ-завода

В Норвегии до 19 мая остановлено производство сжиженного природного газа (СПГ) на заводе Hammerfest LNG компании Equinor. Энергогигант подтвердил информацию РИА Новости.

В Equinor объяснили, что в ходе плановой проверки была выявлена проблема с теплообменником. Производство было остановлено 3 мая. На ремонт аппарата предприятию потребуется около двух недель.

На новость об остановке завода биржевые цены на газ в Европе отреагировали небольшим ростом, однако вскоре котировки вернулись к снижению. На момент написания материала июньские фьючерсные контракты торгуются на уровне 416,6 доллара за тысячу кубометров. В ходе сегодняшних торгов на минимуме цены опускались почти до 400 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.

Мощности завода в Норвегии позволяют перерабатывать 6,5 миллиарда кубометров газа в год, что соответствует потребностям около 6,5 миллиона европейских домохозяйств и составляет пять процентов экспорта газа из страны.