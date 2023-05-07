«Газпром» рассказал об объемах транзита через Украину

По состоянию на 7 мая «Газпром» подает через Украину в подтвержденном страной объеме 39,3 миллиона кубометров газа через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». Об объемах транзита журналистам рассказал официальный представитель компании, передает агентство ТАСС.

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Кроме того, источник уточнил, что заявка на ГИС «Сохрановка» была отклонена. Днем ранее, 6 мая, объем прокачки находился на уровне в 39,5 миллиона кубических метров.

Ранее «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) на своем сайте опубликовал информацию о том, что 7 мая объем транзита газа через территорию Украины может составить порядка 39,3 миллиона кубометров.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Транзитная ветка через Украину — единственный путь, через который российский газ поступает в страны Центральной и Западной Европы. После диверсий поставки по «Северному потоку» были прекращены. Для стран Южной Европы и Турции предусмотрены поставки газа через «Голубой поток» и «Турецкий поток».