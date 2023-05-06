$76.82-1.7984.91-2.09

Гендиректор Airbnb Чески рассказал о спасении компании с помощью правила Стива Джобса

Генеральный директор сервиса по аренде жилья Airbnb Брайан Чески ради спасения компании в период пандемии пересмотрел свою стратегию и начал опираться на правило, которое использовал Стив Джобс во время руководства Apple. Об этом он рассказал в эфире подкаста This Week in Startups.

Правило Стива Джобса спасло IT-компанию от банкротства
© Газета.Ru

«Когда компания потеряла около 80% своего бизнеса всего за восемь недель после пандемии коронавируса, нужно было скорректировать мое личное время и скорректировать то, как работал бизнес. Тогда часто размышляли о том, что Airbnb может ждать банкротство и полный крах», — отметил он.

По словам Чески, с этой целью он и начал следовать правилу Джобса. Согласно этому правилу, компания никогда не должна работать больше, чем может сосредоточиться ее генеральный директор.

«Я решил, что буду делать очень мало вещей, но буду участвовать во всех деталях. При этом Airbnb не собирается делать ничего, кроме того, на чем я могу сосредоточиться лично», — пояснил бизнесмен, размышляя о переосмыслении бизнеса.

Чески утверждает, что некоторое время сотрудничал с Джони Айвом и Хироки Асаи, ключевыми руководителями, которые годами работали в Apple над дизайном и маркетингом.

Поначалу, признался глава Airbnb, сам процесс проверки почти каждого решения замедлял прогресс, и некоторые люди задавались вопросом, полезно ли для бизнеса такое «вмешательство» гендиректора. Чески заключил, что со временем эта проблема ушла, а эффективность выросла из-за повышения требований к каждому изменению сервиса.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий