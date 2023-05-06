Правило Стива Джобса спасло IT-компанию от банкротства

Генеральный директор сервиса по аренде жилья Airbnb Брайан Чески ради спасения компании в период пандемии пересмотрел свою стратегию и начал опираться на правило, которое использовал Стив Джобс во время руководства Apple. Об этом он рассказал в эфире подкаста This Week in Startups.

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«Когда компания потеряла около 80% своего бизнеса всего за восемь недель после пандемии коронавируса, нужно было скорректировать мое личное время и скорректировать то, как работал бизнес. Тогда часто размышляли о том, что Airbnb может ждать банкротство и полный крах», — отметил он.

По словам Чески, с этой целью он и начал следовать правилу Джобса. Согласно этому правилу, компания никогда не должна работать больше, чем может сосредоточиться ее генеральный директор.

«Я решил, что буду делать очень мало вещей, но буду участвовать во всех деталях. При этом Airbnb не собирается делать ничего, кроме того, на чем я могу сосредоточиться лично», — пояснил бизнесмен, размышляя о переосмыслении бизнеса.

Чески утверждает, что некоторое время сотрудничал с Джони Айвом и Хироки Асаи, ключевыми руководителями, которые годами работали в Apple над дизайном и маркетингом.