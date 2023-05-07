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Миллиардер Баффет призвал глав обанкротившихся банков нести ответственность за ошибки

Гендиректор холдинга Berkshire Hathaway, миллиардер ($112,8 млрд по версии журнала Forbes) Уоррен Баффетт заявил, что руководители обанкротившихся банков сами виноваты в такой ситуации и должны нести ответственность за свои ошибки. Об этом инвестор заявил в ходе своего выступления на ежегодном общем собрании Berkshire Hathaway, написало агентство Bloomberg.

Миллиардер Баффет обратился к главам обанкротившихся банков
© globallookpress.com

По словам Баффета, калифорнийский инвестиционный банк First Republic Bank (FRB) выдавал «гигантские, не обеспеченные государством ипотечные кредиты» по фиксированным ставкам, в каких-то случаях на срок до 10 лет. Инвестор назвал это «безумным предложением».

На этой неделе Департамент финансовой защиты и инноваций (DFPI) передал FRB под управление Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), затем та одобрила прошение на приобретение вкладов и активов FRB со стороны конгломерата JPMorgan Chase с управлением в Нью-Йорке.

Все 84 отделения FRB в восьми штатах страны откроют под вывеской JPMorgan Chase. На конец марта FRB занимал 14-е место с активами $212,6 млрд.

В первой половине марта пресс-служба Федеральной корпорации страховании вкладов (FDIC) сообщила о разорении американского инвестиционного Silicon Valley Bank (SVB), который занимал 16-е место по величине активов в США. SVB стал крупнейшим обанкротившимся американским банком за последние 15 лет.

Тогда же власти штата Нью-Йорк закрыли Signature Bank из-за системных рисков.

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