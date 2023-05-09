Франция усилит контроль за налогами крупнейших компаний

Власти Франции усилят контроль и ужесточат наказания за уклонение от уплаты налогов, сделав основной упор на борьбу с крупными махинациями. Об этом заявил во вторник министр-делегат, отвечающий за государственные счета, Габриэль Атталь.

"Я хочу сосредоточить усилия на верхнем конце спектра, на самых крупных мошеннических схемах, самых сложных, тех, которые часто имеют международное участие, и, очевидно, также ослабить давление на средний класс, на владельцев малого и среднего бизнеса", - сказал он в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал BFM.

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По словам Атталя, подготовленный правительством план подразумевает увеличение числа проверок крупного бизнеса на 25% к концу второго президентского срока Эмманюэля Макрона, который завершится в 2027 году. Также планируется каждые два года проводить налоговые проверки для 100 ведущих игроков фондового рынка. До сих пор для крупных компаний не было установлено конкретной периодичности подобных проверок. К 2027 году в группы Главного управления государственных финансов, занимающиеся борьбой с налоговым мошенничеством, будет дополнительно набрано 1,5 тыс. сотрудников. При министерстве экономики и финансов будет создана новая служба налоговой разведки, в которую войдут около сотни сотрудников. Она будет заниматься борьбой с крупным налоговым мошенничеством на международном уровне.

Атталь выступил за расширение и усиление наказаний за подобные преступления, в том числе при помощи обязательных общественных работ в тех случаях, когда не подразумевается лишение свободы. Кроме того, он допустил введение санкций вплоть до ограничения гражданских прав нарушителей.

"Когда речь идет об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в составе преступной группы, речь больше не может идти о гражданских правах. Мне кажется нормальным временное ограничение избирательного права для ответственных за подобные нарушения. Думаю, что юридически это возможно", - сказал Атталь.

В то же время он добавил, что подобные предложения должны быть предварительно одобрены Конституционным советом, чтобы убедиться в их законности.