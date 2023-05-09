На Украине выставят на продажу активы 10 банков

Украинский Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует на этой продать активы 10 ликвидируемых банков, среди них - две украинские "дочки" российских финучреждений - Проминвестбанк и МР банк. Об этом во вторник сообщила его пресс-служба.

Начальная цена реализации всех лотов составляет почти 8,46 млрд гривен ($227,5 млн).

В частности, выставлены на продажу права требования по кредитам, а также объекты недвижимого имущества, земельные участки и прочее. На торги выставлены активы МР Банка на сумму 3,74 млрд гривен ($100,2 млн), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБ) стоимостью 2,52 млрд гривен ($67,7 млн), Мегабанка, банка "Земельный капитал", банка "Сич", Златобанка, банка "Мисто", банка "Аркада", Дельта банка", Фидобанка. Вырученные средства будут направлены на выплаты кредиторам.

В феврале прошлого года Национальный банк Украины решил отозвать лицензию у Международного резервного банка (МР Банк) и у Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка (Проминвестбанка). В марте 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об основных принципах принудительного изъятия на Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов", к осени в стране были изъяты российские активы на общую сумму почти миллиард долларов.